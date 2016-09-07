Кабмин хочет в 2017 году выставить на приватизацию "Аграрный фонд", "Артемсоль" и "Укрбуд"

Кабинет министров намерен в 2017 году выставить на приватизацию крупные аграрные предприятия «Аграрный фонд», «Артемсоль» и столичную строительную компанию «Укрбуд» после исключения их из списка объектов, запрещенных к приватизации.

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Об этом говорится в постановлении №588 от 31 августа, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, в плане приватизации на следующий год находятся Научно-производственное предприятие "Большевик", Завод порошковой металлургии, Черкасский приборостроительный завод, Научно-технический комплекс "Электронприбор".

После исключения из списка, запрещенных к приватизации, Кабмин намерен продать 13 морских портов, Азовский судоремонтный завод и Украинское Дунайское пароходство.

Также в списке на приватизацию находится ряд шахт, торфяных предприятий, животноводческие предприятия, инфраструктурные компании, предприятия из сферы металлургии, горнорудной, химической и энергетической промышленности.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 31 августа поддержал внесение изменений в правительственное постановление №271 о списке приватизируемых объектов, согласно которым данный перечень увеличивается на 320 объектов.

В данный список, в частности, вошли «Турбоатом», «Электротяжмаш», Государственная продовольственно-зерновая корпорация, "Укрспирт", Объединенная горно-химическая компания, Запорожский титано-магниевый комбинат.