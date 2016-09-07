Фонд госимущества выставит на аукцион 95% акций "Днепрометростроя"

Об этом говорится в официальном издании фонда "Ведомости приватизации".

Согласно условиям конкурса, в частности, покупатель должен сохранить вид деятельности компании и погасить ее задолженность.

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К конкурсу не будут допущены государственные предприятия, юридические или физические лица, которые являются резидентами страны-агрессора, компании, подпадающие под санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Для участия в конкурсе инвестор должен уплатить конкурсную гарантию в размере 8,9 млн грн.

Справка УНИАН. "Днепрометрострой" - компания, реализующая проект строительства метрополитена в Днепропетровске. В 2015 году предприятие увеличило чистый убыток на 11,9% - до 7,5 млн грн.

Фонд госимущества в октябре прошлого года продал на торгах Восточно-Европейской фондовой бирже 5% акций предприятия по 418,9 тыс. грн.