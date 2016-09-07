Индекс Украинской биржи UX достиг максимального значения с начала года

Индекс Украинской биржи UX в ходе торгов в среду, 7 сентября, по состоянию на 14:21 показывает максимум с начала 2016 года, достигнув показателя 763,42 пункта, говорится на сайте биржи.

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Как сообщил УНИАН исполнительный директор инвесткомпании «Универ» Алексей Сухоруков, причиной постепенного роста индекса могут быть рост курса акций «Центрэнерго» и «Райффайзен Банка Аваль», которые занимают наибольший удельный вес в индексной корзине – 30,03% и 24,95% соответственно.

«Центрэнерго» растет на повышении коммунальных платежей, «Райффайзен Банк Аваль» неплохо отчитался (о финансовых результатах за полгода – УНИАН). Других причин, кроме психологических, мы не видим», - отметил он.

По состоянию на 14:21 рост показывают акции всех эмитентов из индексной корзины UX: акции «Райффайзен Бакна Аваль» выросли на 2,89%, «Центрэнерго» - на 4,84%, «Донбассэнерго» - на 1,98%, «Мотор Сичи» - на 1,18%, «Укрнафты» - на 1,04%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи 24 марта по состоянию на 16:13 обвалился на 8,24% - до 530,69 пункта, обновив таким образом 6-летний минимум.

Индекс Украинской биржи включает акции «Райффайзен Банка Аваль», «Мотор Сичи», «Центрэнерго», «Укрнафты», «Донбассэнерго».