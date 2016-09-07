Dell и EMC завершили сделку по слиянию в крупнейшую в мире частную IT-компанию

Американский производитель компьютеров Dell Inc. и разработчик систем хранения данных EMC Corp. в среду завершили сделку по слиянию в крупнейшую частную технологическую компанию в мире - Dell Technologies, информирует Прайм со ссылкой на сообщение новой объединенной компании.

"Dell сделала предложение EMC о приобретении в октябре 2015 года примерно за 67 миллиардов долларов. В конце августа Dell и EMC получили финальное одобрение сделки - от Министерства торговли Китая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав Dell Technologies вошли такие бизнесы, как Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream и VMware. Компания, штат сотрудников которой составляет около 140 тысяч человек, будет обслуживать клиентов в 180 странах мира.

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"Мы - на заре новой промышленной революции. Наш мир становится более интеллектуальным и более связанным со временем, и, в конечном итоге, переплетется с огромным интернетом вещей, прокладывая путь нашим клиентам. … Вот почему мы создали Dell Technologies", - приводятся в релизе слова председателя совета директоров и гендиректора новой объединенной компании Майкла Делла (Michael Dell).

По закрытию сделки акционеры EMC получили 24,05 доллара денежными средствами за акцию в дополнение к новым отслеживающим акциям, привязанным к экономической доле EMC в бизнесе VMware. Акционеры EMC получили 0,11146 новой отслеживающей акции за каждую акцию EMC.

Dell - один из крупнейших в мире производителей серверов, основан в 1984 году. EMC Corporation - американская компания, занимающаяся разработкой и производством систем хранения данных и программного обеспечения. Штаб-квартира находится в городе Хопкингтоне, штат Массачусетс (США).