Liberty Media официально объявила о покупке акций Формулы 1

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает РБК.

В сообщении говорится, что Liberty Media уже приобрела 18,7% акций Formula One за $746 млн и в дальнейшем собирается приобрести 100% акций компании. Сделку планируется закрыть в первом квартале 2017 года.

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За весь пакет акций «Формулы-1» Liberty заплатит $4,4 млрд, а также возьмет на себя долги и обязательства Formula One. В результате общая стоимость сделки с учетом денег, находящихся на счетах Formula One, составит около $8 млрд.

Ранее УНИАН сообщал, что медиакорпорация миллиардера Джона Мэлоуна Liberty Media в ближайшее время купит акции компании Formula One Group, владеющей бизнесом автогонок "Формула-1".