Новость о партнерстве с Apple толкнула вверх акции Nintendo

Неожиданное объявление Nintendo Co о том, что популярная франшиза разработчика - Super Mario Bros - дебютирует на iPhone от Apple Inc, резко толкнула вверх акции японской компании в четверг на фоне надежд на то, что она, наконец, завоюет рынок мобильных игр.

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Инвесторы ждут, что новая игра, Super Mario Run, станет очередным хитом японской компании, как произошло с чрезвычайно популярной Pokemon GO.

"Запуск известного персонажа Nintendo на распространенном во всем мире iPhone - один из лучших сценариев, на который могли надеяться инвесторы", - сказал Томоаки Кавасаки из Iwai CosmoSecurities, сообщает Рейтер.

Nintendo сообщила, что игра появится в App Store в декабре.

Бумаги японского разработчика подскочили на 13 процентов, закрывшись на максимальном уровне с конца июля, после объявления, сделанного во время презентации нового iPhone 7 Apple.

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Сигэру Миямото, создавший персонажа Марио более 35 лет назад, на презентации в Сан-Франциско в среду представил версию игры для iPhone.

Игроки помогают Марио преодолевать препятствия, по пути собирая монеты. На более высоких уровнях можно соревноваться с результатами других игроков и создавать собственные "королевства".

Nintendo на протяжении многих лет сопротивлялась выпуску мобильных игр с участием своих наиболее известных героев, пытаясь защитить свой бизнес игровых приставок, даже несмотря на то, что такая стратегия привела к череде операционных убытков.

Она наконец откликнулась на призывы инвесторов о выпуске игр для мобильных устройств в прошлом году, объявив о сотрудничестве со специалистом в этой области - DeNA Co.

Однако сохраняются вопросы о том, как Nintendo будет зарабатывать на мобильных играх. Несмотря на успех Pokemon GO, в июле компания предупредила, что он будет иметь ограниченное влияние на прибыль, а позднее отчиталась об операционном убытке за первый квартал.