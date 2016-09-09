Британия проверяет покупку китайскими компаниями английских футбольных клубов

Футбольные надзорные органы Великобритании ищут конечных бенефициаров недавно приобретенных китайскими компаниями английских футбольных клубов, сообщает Bloomberg.

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Правила лиги запрещают одним и тем же лицам владеть значительной долей более чем в одном клубе во избежание конфликта интересов и предотвращения договорных матчей.

«Премьер-лига хочет быть уверена, что грядущие сделки не приведут к тому, что одно лицо контролирует более одного клуба, включая инвесторов с государственным участием», — сообщил агентству банкир Маркус Шедболт, выступавший советником Гочуаня Лая по приобретению клуба «Вест Бромвич Альбион».

За последние девять месяцев китайские инвесторы вложили в английские клубы $668 млн, ими были приобретены «Вест Бромвич», «Астон Вилла», «Вульверхэмптон», а также доля в «Манчестер Сити», передает RNS.

Новым приобретением китайских инвесторов может стать «Ливерпуль»; по данным Inside World Football, консорциум инвесторов во главе с китайской фирмой Everbright Group и инвесткомпанией PCP Capital Partners готовы предложить за клуб 1 млрд фунтов стерлингов (€1,2 млрд).