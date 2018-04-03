Распродажа госактивов: налетай, не скупись, покупай…

Накануне принятия бюджета на 2017 год правительство Владимира Гройсмана в очередной раз обнародовало планы по грандиозной распродаже государственных предприятий.

«У нас почти 3500 государственных предприятий, в то время как европейские страны имеют примерно по 300. Сотни этих предприятий неэффективно управляются, являются источником коррупции и вымывания средств из бюджета. Поэтому мы будем предлагать часть из них на прозрачную приватизацию», - заявил премьер.

Кстати, на продажу Кабмин Гройсмана решил выставить на 320 предприятий больше, нежели правительство его предшественника Арсения Яценюка.

Среди пополнивших приватизационный список предприятий есть как прибыльные («Турбоатом», Научно-технический комплекс «Электронприбор», «Украинское Дунайское пароходство»), так и убыточные. К примеру, убытки генерирует Государственная продовольственно-зерновая корпорация, Черкасский приборостроительный завод, «Химтекстильмаш» и «Укрцинк». Причем убыточная группа предприятий значительно больше, поэтому смысла держать их на балансе государства нет.

Продать любой ценой

В 2016 году от приватизации в казну должно было поступить 17 млрд грн. Скорее всего, эти планы накроются «медным тазом». Хотя ответственный за приватизацию Фонд госимущества не сдается и продолжает обещать закрыть бюджетную дыру.

Именно поэтому в ФГИ хотят любой ценой до конца года продать жемчужину химической промышленности - Одесский припортовый завод и госпакеты акций крупных энергокомпаний: «Хмельницкоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго» и «Черкассыоблэнерго».

«У меня нет ожиданий, что план по приватизации будет полностью выполнен в этом году», - отметил в комментарии УНИАН заместитель главы Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Павел Ризаненко.

Не произошло масштабной приватизации и во время премьерства Яценюка. И здесь вина отнюдь не правительства. Скорее, общеполитическая ситуация в стране и продолжающаяся агрессия России никак этому не способствовали.

Еще одним негативным фактором в деле приватизации является коррупция. Так, премьер Яценюк, который съездил во Францию и заинтересовал местную компанию «Газ де Франс» в покупке «Центрэнерго», не смог довести дело до конца. Чиновники, сидящие на потоках энергокомпании, не дали возможности Минэнергоугля передать 78,3% акций предприятия в ведомство Фонда госимущества для подготовки к приватизации.

А ситуация с Одесским припортовым заводом вообще выглядит комично. Очередная попытка его продать намечена на конец октября - начало ноября. Запланированный ранее на июль конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов, которых должно было быть, как минимум, две.

Считается, что инвесторов отпугнула стартовая цена предприятия – 13,175 млрд грн, или 520 млн долл. Эксперты Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития еще до объявления аукциона называли стартовую цену завышенной и отпугивающей покупателей.

Фонд госимущества, хоть и с опозданием, но к их мнению прислушался, теперь он намерен снизить стартовую цену почти вдвое – до 250-300 млн долл.

Между тем, экс-глава ФГИ Александр Бондарь считает, что это слишком низкая цена для такого объекта.

«Продать этот объект за 250 млн долл. – отдать практически бесплатно», - сказал он, добавив, что если так дешево продавать, то нет смысла нанимать дорогостоящих советников, которые помогают ФГИ готовить завод к приватизации с 2015 года.

Действительно, в таком случае для государства гораздо выгоднее предприятие отдать компании «Нортима», которая в 2009 году уже выиграла аукцион по продаже ОПЗ, предложив цену в эквиваленте 624 млн долл. Но правительство Юлии Тимошенко сорвало конкурс. Сейчас компания отстаивает свои права на объект в суде и считает его будущую приватизацию приобретением похищенного имущества.

Распродажа энергетики

Особо острым является вопрос приватизации облэнерго, которая будет проходить в отопительный период. О продаже энергообъектов говорят в правительстве с прошлого года, но аукционы неоднократно переносили. На этот раз глава Фонда госимущества Игорь Билоус обещает начать продажу энергокомпаний с октября.

«С октября начнутся аукционы: октябрь, ноябрь и декабрь – тремя группами по две компании», – сообщил Билоус.

В первой группе будет 50,9% акций «Тернопольоблэнерго» и 70% «Хмельницкоблэнерго», во второй – 65% «Харьковоблэнерго» и 70% «Николаевоблэнерго», в третьей – 60,2% «Запорожьеоблэнерго» и 46% «Черкассыоблэнерго».

По словам главы Фонда госимущества, интерес к облэнерго проявили инвесторы из Индии, Венгрии, Австрии, Польши и США. На данный момент подписано 8 договоров конфиденциальности с потенциальными покупателями, их имена не разглашаются. Известно только, что 6 интересантов – иностранцы.

Стартовую цену облэнерго еще не объявили, но ранее Билоус отмечал, что за все пакеты можно выручить около 300 млн долл.

Для успешной приватизации энергокомпаний, как по мнению экспертов, так и Фонда госимущества, Рада должна принять законы о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, о рынке электроэнергии и о RAB-тарифах, стимулирующих привлечение инвестиций в энергоотрасль.

Во избежание проблем с менеджментом, ФГИ инициировал проведение конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей в энергокомпаниях. Пока в «Черкассыоблэнерго», «Тернопольоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго», «Харьковоблэнерго» и «Запорожьеоблэнерго» работают исполняющие обязанности руководителей.

«Наша задача – параллельно с подготовкой к приватизации наладить нормальные бизнес-процессы на предприятиях, сделать их более эффективными», – пояснил действия ФГИ заместитель председателя фонда Владимир Державин.

Спорное предложение Кабмина Гройсмана

В отличие от правительства Яценюка, Кабмин Гройсмана решил добавить к вышеуказанным объектам на приватизацию компании из машиностроительной отрасли, аграрной сферы и металлургии. При этом некоторые предприятия находятся в списке запрещенных для приватизации и на их продажу нужна воля парламента.

Экс-глава ФГИ Александр Бондарь считает, что депутаты не поддержат инициативу правительства, так как за два года исполнительная власть не смогла приватизировать ни одно крупное предприятие.

«Если фонд и Кабмин не продемонстрировали, как они продают объекты, то кто из депутатов проголосует за то, чтобы дать новые объекты приватизировать? Никто их разблокировать не будет. Нет никакого смысла», - сказал он.

Есть и мнение депутатов по этому вопросу. «Последние изменения по этому списку (запрещенных к приватизации объектов – УНИАН) принимались в 2012 году. Всегда они принимались проблемно, так как тут сходится много интересов фракций, партий. Это - сложный процесс. Гарантировать, что это случится, никто не возьмется», - отметил Ризаненко.

Более резко на странице в Facebook написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк. Он раскритиковал решение о продаже суперприбыльного «Турбоатома».

«Считаю такие действия экономическим преступлением против государства. Это же курица, которая несет золотые яйца! Продажа ее – чистое безумие», - написал он.

Действительно, в словах депутата есть логика. «Турбоатом» - прибыльное госпредприятие, которое только в прошлом году получило 1,6 млрд грн чистой прибыли, из которых 921 млн грн получило государство в виде дивидендов.

Чтобы разрядить обстановку, глава ФГИ отметил, что предприятие было внесено в список для приватизации с целью проанализировать его работу и разобраться с его будущей деятельностью. Он даже не исключил объединение «Турбоатома» с «Электротяжмашем» в виде консорциума для усиления его конкурентоспособности на международном рынке.

А вот аграрный гигант ГПЗКУ является убыточным предприятием: по результатам I полугодия 2016 года компания получила 79,6 млн грн чистого убытка. За приватизацию корпорации выступает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Потенциальным покупателем может выступить ее ключевой партнер - Государственная индустриальная корпорация Китая ССЕС.

«ССЕС рассматривает это предложение, и у них нет повода не соглашаться», - сказал исполняющий обязанности главы правления госкомпании Борис Приходько.

Вообще, с Поднебесной у украинской корпорации тесные финансовые отношения: ГПЗКУ получила от Экспортно-импортного банка Китая 1,5 млрд долл. кредита. Поэтому не удивительно, если на украинском аграрном рынке появится крупный китайский игрок.

Другое мощное аграрное предприятие, которое может быть продано в 2017 году, – монополист «Укрспирт». Предприятие в прошлом году получило 16 млн грн чистой прибыли, хотя в 2014 году его финансовый результат был отрицательным - 532 млн грн чистого убытка. Вокруг «Укрспирта» последние несколько лет то и дело вспыхивают коррупционные скандалы. С 2012 года по 2015 год Государственная финансовая инспекция выявила нарушения на 2,3 млрд грн. При этом монополист находится без руководителя уже несколько лет, а 4 конкурса на главу компании завершились безрезультатно.

Кроме того, сложность продажи «Укрспирта» заключается в том, что в его состав входят разбросанные по всей стране спиртзаводы. При этом из 41 завода в лучшем случае работает треть. Поэтому для покупателя главным будет не само предприятие, а лицензия, благодаря которой можно будет производить спирт, модернизируя или строя новые спиртзаводы.

Говоря о цене «Укрспирта», министр агрополитики Тарас Кутовой сообщил, что от продажи компании бюджет может пополниться на 200-400 млн долл.

Потенциальными покупателями могут стать отечественные ликеро-водочные предприятия, которые приобретают спирт у монополиста для своей продукции.

Уже сейчас можно сказать, что однозначной позиции по приватизации крупных объектов в парламенте не будет. Поэтому Кабинет министров и Фонд госимущества должны с первых дней новой парламентской сессии проводить консультации с народными депутатами, убеждать их поддержать продажу госактивов.

«Парламент должен все знать. Все должно проходить открыто и публично. У меня есть пожелание Фонду госимущества провести публичную дискуссию с фракциями, объяснить каждую гривню, каждый доллар, какая оценка и конъюнктура», - сказал премьер, делая шаг навстречу парламентариям.

Но стоит отметить, что определенные группы народных депутатов во все времена противились приватизации. Парламентарии всегда делали акцент на невозможности продажи народного достояния, а если и продавать, то только по высокой цене и на невыполнимых условиях. И приватизация либо затягивалась, либо совсем отменялась, а инвесторы, не дожидаясь положительных решений, уходили в более привлекательные гавани. В это время определенные кланы продолжали сидеть на потоках госпредприятий и высасывать последнее соки из их активов.

«Основные причины торможения - коррупционные. Чиновники не хотят продавать активы, на потоках которых они сидят», - считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Так или иначе, но правительство пока не закрыло дыру в бюджете в размере 17 млрд грн, которые должны поступить от приватизации в текущем году. И времени на ее «штопку» осталось совсем немного – 4 месяца.

Подытожить все вышесказанное можно следующим образом: вопрос приватизации с каждым годом приобретает все большую актуальность, но реальных действий в этом направлении сделано практически не было, в частности, из-за разных взглядов на данный вопрос законодательной и исполнительной власти.

Не нужно забывать, что любой иностранный инвестор перед участием в приватизации просчитывает все риски. В первую очередь, анализирует законодательные условия инвестирования, уровень социальной напряженности, вероятность военных действий и уровень коррупции в стране. Таким образом, если украинские объекты госсобственности и могут кого-то заинтересовать, то явно не иностранных инвесторов.

Виталий Чуйко (УНИАН)