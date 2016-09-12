Samsung подешевела на $22 миллиарда после отзыва Galaxy Note 7

Акции Samsung Electronics подешевели на 10,61% за два дня после рекомендации от компании обменять новые Galaxy Note 7 с проблемными батареями, сообщает Прайм.

В четверг торги акциями закрылись на уровне 1,639 миллиона корейских вон (1 486 долларов), на закрытии в понедельник они подешевели до 1,465 миллиона вон (1 329 долларов). Капитализация компании снизилась примерно на 22 миллиарда долларов.

Читайте такжеВ США призывают прекратить использование смартофонов Samsung Note 7

Ранее стали появляться сообщения о случаях самовозгорания аккумуляторов Galaxy Note 7.

Сообщалось, что происходит воспламенение батареи стороннего производителя при использовании "не родной" зарядки, и зафиксировано 35 таких случаев.

Сначала Федеральное авиационное управление США и авиакомпании рекомендовали не включать и не заряжать смартфоны в самолетах, затем комиссия по безопасности потребительских товаров США призвала прекратить их использование.

Samsung порекомендовала обменять купленные Galaxy Note 7 и отозвала продажу уже поставленных партий.