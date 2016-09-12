Членом Нацкомиссии по ценным бумагам стал партнер киевского офиса юрфирмы Baker & McKenzie

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) партнера киевского офиса международной юридической фирмы Baker & McKenzie Оляну Гордиенко.

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Об этом сообщается в соответствующем указе №392/2016 от 12 сентября, размещенном на сайте президента.

«Назначить Гордиенко Оляну Павловну членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», - говорится в указе Порошенко.

Как сообщили в пресс-службе НКЦБФР, Гордиенко будет заниматься вопросами корпоративного управления и развитием инструментов фондового рынка. Ранее данным сектором курировал бывший член комиссии, а сейчас замминистра финансов, Юрий Буца.

«В комиссии Оляна Гордиенко будет заниматься вопросами корпоративного управления и развитием инструментов фондового рынка. В частности, это: развитие корпоративного управления в акционерных обществах, совершенствование стандартов эмиссии и обращения ценных бумаг; формирование и реализация единой государственной политики по эмитентам ценных бумаг; развитие рынка производных финансовых инструментов», - отметила пресс-служба регулятора.

Как сообщал УНИАН, в мае Кабинет министров назначил члена Нацкомиссии по ценным бумагам Юрия Буцу замминистра финансов по вопросам европейской интеграции, в связи с чем он уволился со своей должности в НКЦБФР.

Буца в регуляторе отвечал за работу Комитета по вопросам корпоративного управления и развития инструментов фондового рынка.

Оляна Гордиенко имеет пятнадцатилетний опыт работы в киевском офисе Baker & McKenzie в направлении консультирования украинских и международных клиентов по сделкам слияния и поглощения, в том числе сделкам с прямым частным инвестированием.