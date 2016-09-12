Инвесткомпания Dragon Capital купила столичный ТЦ "Пирамида"

Украинская инвестиционная компания Dragon Capital Investments Limited, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению столичного торгового центра «Пирамида», сообщила пресс-служба инвесткомпании.

Данная сделка была заключена путем выкупа Dragon Capital у группы американских и британских инвесторов 100% акций кипрской компании «1849-Apollo Overseas I Limited», которая является основателем киевской компании "Атлантик-Пасифик Венчурз", владеющей и управляющей столичным торговым центром. При этом сумма сделки не разглашается.

«Несмотря на падение покупательной способности, мы полагаем, что рынок торговой недвижимости Киева, и в особенности Дарницкого района (район размещения ТЦ "Пирамида" - УНИАН), не насыщен и имеет потенциал для роста. У нас есть большой 15-летний опыт и экспертиза на рынке торговой недвижимости, и мы знаем, как улучшить качество и продуктивность ТЦ «Пирамида», - цитирует пресс-служба руководителя направления прямых инвестиций Dragon Capital Владимира Тимочко.

Справка УНИАН. ТЦ «Пирамида» был построен в 2004 году в Дарницком районе Киева. Общая площадь торгового центра составляет 16 тыс. кв. м, арендная площадь – более 12,6 тыс. кв. м.

Dragon Capital основана в 2000 году в Киеве. Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владеет Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков.

В ноябре 2015 года компания запустила новый фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund, якорным инвестором которого стал Ukrainian Redevelopment Fund LP, частный инвестиционный фонд, управляемый Soros Fund Management в интересах семьи американского финансиста Джорджа Сороса.