Кабмин обнародовал перечень предприятий для приватизации в 2016-2017 годах

Кабинет министров Украины обнародовал перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах, включающий более 10 морских и речных торговых портов, порядка 20 шахт, более 10 энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний, а также Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), завод «Электротяжмаш», Одесский припортовый завод, предприятие «Сумыхимпром» и госпредприятие «Турбоатом». Полный перечень объектов опубликован в правительственной прессе.

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Как отмечается, часть объектов, предложенных к продаже, могут быть выставлены на торги после внесения изменений в законодательство.

В перечень предприятий, выставляемых на продажу по решению правительства, помимо ОКХГ, вошли шахты госкомпаний «Волыньуголь», «Красноармейскуголь», «Селидовуголь», «Первомайскуголь», «Львовуголь» (37,5% акций), «Лисичанскуголь» (100% акций). В числе энергетических активов: единые имущественные комплексы Константиновской, Первомайской, Мигеевской гидроэлектростанций, а также компании «Запорожьеоблэнерго» (60,2% акций), «Николаевоблэнерго» (70% акций), «Тернопольоблэнерго» (50,99% акций), «Харьковоблэнерго» (65% акций), «Хмельницкоблэнерго» (70% акций), «Центрэнерго» (78,29% акций), Херсонская, Одесская, Днепровская и Николаевская ТЭЦ (все по 99% акций), а также «Донбассэнерго», «Одессаоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Черкассыоблэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «Киевэнерго», «ДТЭК Днепроблэнерго», «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Донецкоблэнерго» (все компании по 25% акций).

Также к продаже предлагается 100% акций компании «Украгролизинг», 100% акций Аграрного фонда, 100% акций Государственной продовольственно-зерновой корпорации, а также более 30 агропредприятий сферы переработки, научных исследований, производства кормов.

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По решению правительства к продаже предлагаются 99% акций Ивано-Франковского локомотиворемонтного завода, госкомпания «Черноморское морское пароходство» (без указания пакета акций к продаже), 91,5% акций компании «Свема», 99,99% акций предприятия «Сумыхимпром», 99,56% акций Одесского припортового завода, 51% Запорожского титано-магниевого завода. В банковской сфере на приватизацию выставляют 99,99% акций Украинского банка реконструкции и развития.

В перечне компаний, которые могут быть выставлены после внесения изменений в действующее законодательство, значатся: Мариупольский, Южный, Ильичевский, Одесский, Измаильский, Бердянский, Николаевский, Белгород-Днестровский, Херсонский, Ренийский, Усть-Дунайский, Скадовский морские торговые порты и специализированный порт «Октябрьск», 100% акций компании «Дунайское пароходство», Азовский судоремонтный завод (единый имущественный комплекс).

По линии Минэнегоугля предлагается выставить на продажу 8 заводов по производству торфа, по линии Минагрополитики - госкомпанию «Укрспирт», по линии Минэкономразвития - более 20 проектных и исследовательских институтов, а также корпорацию «Укрбуд».

Как сообщал УНИАН, Кабмин принял решение расширить перечень объектов к приватизации 31 августа. Перечень компаний, выставленных на продажу увеличился на 320 объектов. В целом, количество предприятий, подлежащих частичного или полному разгосударствлению превышает 400 наименований.