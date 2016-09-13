Стартовую цену Одесского припортового завода могут снизить до $150 миллионов

Стартовая цена крупного химического предприятия «Одесский припортовый завод» (ОПЗ), который будет выставлен на повторный приватизационный аукцион в конце октября, может составить 150 млн долл.

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Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус.

«Я думаю, что нужно поставить стартовую цену около 150 млн долларов», – сказал Билоус.

Он сообщил, что сегодня, 13 сентября, будет заседать рабочая группа по подготовке приватизации завода, где будет установлена стартовая цена, после чего данное решение будет вынесено для принятия Кабинетом министров.

«Сегодня мы оцениваем 100% акционерного капитала в 260 млн долл. Продаем мы 99,6% и нам нужно снизить стартовую цену. На сколько снизить, мы сегодня будем дискутировать: ниже на 10 млн долл., на 50 млн долл. или на 100 млн долл.», - отметил Билоус, добавив, что цену необходимо снизить для привлечения большего круга инвесторов.

При этом Билоус считает, что Одесский припортовый завод можно продать за 400 млн долл. при высокой конкуренции на торгах.

«У нас есть желающие купить: это как минимум одна американская компания, компании из Египта, Омана и Турции. Я думаю, что их будет больше после решения на Кабмине и объявления стартовой цены», - добавил он.

Ранее Белоус заявлял, что на повторном аукционе по продаже ОПЗ в конце октября его цена может составить около 300 млн долл.

Конкурс по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода со стартовой ценой 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.) был сорван 18 июля из-за отсутствия заявок инвесторов. Одной из причин несостоявшегося конкурса фонд назвал завышенную стартовую цену предприятия.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поддержал предложенные Фондом государственного имущества Украины изменения методики оценки, внедрение которых позволяет снизить стартовую цену 99,6% акций Одесского припортового завода для повторной приватизации.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.