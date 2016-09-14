Американский JPMorgan стал самым дорогим банком в мире

Американский банк Wells Fargo в ходе торгов 13 сентября уступил титул самого высокооцененного банка JPMorgan Chase & Co, сообщает Bloomberg.

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Акции Wells Fargo, оштрафованного за незаконный выпуск фиктивных кредитных карт, потеряли более 3% в ходе торгов на биржах США и к моменту закрытия торговались на уровне $46,96 за ценную бумагу. Это снизило рыночную стоимость банка до $236,9 млрд по сравнению с оценкой JPMorgan в $240,3 млрд, передает RNS.

Ранее министр финансов США Джек Лью одобрил решения Бюро по защите потребителей на финансовом рынке (CFPB), предписавшего банку Wells Fargo выплатить $185 млн штрафа за создание фиктивных счетов.

В Wells Fargo сообщили, что уволили 5,3 тыс. сотрудников за то, что они с 2011 года без ведома клиентов банка создали от их имени 2 млн банковских счетов и кредитных карт.