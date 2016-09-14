Фармконцерн Bayer договорился о покупке конкурента за $65 миллиардов - FT

Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer договорилась о слиянии с американским конкурентом Monsanto, сообщает Газета.ru со ссылкой на Financial Times.

"За каждую акцию американской компании Bayer заплатит 128 долларов, таким образом общая сумма сделки составит 65 миллиардов долларов. Кроме того, компании утвердили комиссию в 2 миллиарда долларов на случай срыва соглашения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сделка с Monsanto позволит создать крупнейшего в мире поставщика семян и пестицидов. Она также станет крупнейшим зарубежным приобретением, когда-либо сделанным германской фирмой.

"Акции Bayer выросли на 3% на новостях о соглашении", - подчеркивает издание.

Переговоры о слиянии двух компаний начались в середине мая 2016 года. Накануне Bayer вновь повысила предложение о покупке, что стало решающим шагом к заключению сделки.