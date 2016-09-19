Японские компании в III квартале разместят в облигациях рекордные $39 миллиардов

За период с июля по сентябрь 2016 года японские компании разместят в облигациях рекордную сумму более 4 трлн иен ($39,20 млрд) — в тот же период 2015 года было размещено 1,5 трлн иен ($14,71 млрд), сообщает Reuters со ссылкой на данные DealWatch и Thomson Reuters.

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Частный японский железнодорожный оператор Tokyu продал 10 млрд иен, размещенных в 20-летних облигациях и 10 млрд, размещенных в 30-летних облигациях.

Фармацевтическая компания Daiichi Sankyo разместила 100 млрд иен в 20- и 30-летних облигациях. 30 млрд иен было использовано компанией, чтобы выкупить свои акции.

Машиностроительная компания Aisin Seiki разместила 10 млрд иен в 20-летних кредитных нотах, чтобы также выкупить свои собственные акции, передает RNS.

Большинство компаний используют облигации, в том числе долгосрочные, для пролонгации и более дешевого погашения долга. Часть компаний выпускает такие ценные бумаги для инвестирования в производство и оборудование, тем самым стимулируя экономический рост, на что и нацелены отрицательные процентные ставки.