Приватизация принесла бюджету всего 60 миллионов от ожидаемых 17 миллиардов на конец года

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам января-августа 2016 года составили 60,3 млн грн, что в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года, говорится в отчете Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Читайте такжеБольшая приватизация начнется в следующем месяце – Порошенко

Также сообщается, что центральное и региональные управления Фонда госимущества за отчетный период продали 82 объекта государственной собственности (в том числе в августе – 10) и 186 объектов коммунальной собственности (в августе – 13).

В августе ФГИУ через фондовые биржи выставил 2 пакета акций предприятий общей номинальной стоимостью 16,48 млн грн. В прошлом месяце фонд на площадках организаторов торгов не продал ни одного пакета акций.

Как сообщал УНИАН, согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ планирует направить в бюджет 17,1 млрд грн.

Фонд госимущества в 2016 году планирует выставить на приватизацию 450 объектов государственной собственности, из которых 20 являются крупными предприятиями, 50 – средние компании, 380 – объекты малой приватизации.

Главным объектом для приватизации в этом году является 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода. При этом запланированный на 26 июля конкурс по продаже госпакета акций предприятия с начальной ценой в 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.) не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов. В фонде сообщили, что повторный конкурс может состояться в конце октября-начале ноября этого года, а начальная цена объекта может снизиться до 150 млн долл.

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 млн грн, что в 3 раза меньше показателя 2014 года.