Fitch понизило рейтинг Киева с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Киева до уровня «СС» с «ССС», а также национальный рейтинг - до уровня «BB+(ukr)» с «BBB(ukr)» с негативным прогнозом из-за решения отсрочить выплаты по муниципальным долговым бумагам, запланированные на декабрь текущего года. Об этом говорится в сообщении агентства.

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«Администрация Киева приняла решение отложить на 360 дней выплаты бондов на 1,915 млрд грн, - говорится в сообщении. - Fitch расценивает такое решение как дефолт. И хотя решение администрации города не предполагает списания части основного платежа или снижения ставки купона, вероятнее всего Fitch снизит рейтинг столицы до уровня «RD» (ограниченный дефолт - УНИАН), если выплаты по бондам в декабре 2016 года не состоится».

В агентстве отметили, что считают менеджмент города слабым, а финансовую позицию - уязвимой. «Восстановление экономики города во многом обусловлено общегосударственными процессам и зависит от общей макроэкономической ситуации», - отметили в Fitch.

Как сообщал УНИАН, ранее аналогичные рейтинговые действия в отношении Киева провело рейтинговое агентство S&P Global Ratings. Оно также снизило рейтинг Киева до уровня «ССС+» с «СС» из-за решения об отсрочке долговых платежей.