Кабмин рассчитывает реструктуризировать свои долги перед Нацбанком по ОВГЗ

Кабинет министров Украины в рамках государственного бюджета Украины на 2017 год планирует реструктуризировать свои долги перед Национальным банком Украины с его согласия путем обмена облигаций внутреннего госзайма в его собственности на новые облигации.

Об этом говорится в тексте соответствующего законопроекта "О государственном бюджете Украины на 2017 год" (№5000), опубликованном на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документу, по результатам такой сделки правительство проведет соответствующую корректировку предельного объема государственного долга и показателей финансирования государственного бюджета.

Кроме того, проект дает право Кабинету министров реструктуризировать фактическую задолженность Украины на 1 января 2017 года объемом до 1,6 миллиарда гривень по принятым в пользу юридических лиц решениям судов, выполнение которых гарантировано государством, путем выдачи финансовых казначейских векселей сроком обращения до 7 лет с отсрочкой платежей по этой задолженности на один год и процентной ставкой 9,3% годовых.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины обнародовал проект государственного бюджета Украины на 2017 год с предельным объемом дефицита в сумме 77,547 миллиарда гривень. Доходы госбюджета установлены в сумме 706,269 миллиарда гривень, расходы – 775,265 миллиарда гривень.

В июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1% и курс гривни на уровне 27,2 гривни за доллар.

По состоянию на 13 сентября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 553,327 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 370,896 миллиарда гривень, или 67% их общего объема.