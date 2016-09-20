В США российский банк ВТБ оштрафовали на $5 миллионов из-за фиктивных сделок

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт ведомства.

Так, с декабря 2010 года по июнь 2013-го ВТБ и "ВТБ Капитал" совершили на Чикагской товарной бирже свыше сотни торговых сделок по фьючерсным контрактам рубль к доллару на сумму примерно $36 млрд.

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"Из-за значительных требований к капиталу зарегистрированный в России ВТБ не мог хеджировать свои валютные риски через свопы на внебиржевом рынке. Путем совершения сделок [по фьючерсам] ВТБ сначала переносил свои валютные риски на подконтрольный ему "ВТБ Капитал" [зарегистрирован в Великобритании], а тот, в свою очередь, хеджировал риски на внебиржевом рынке через свопы по более выгодным ставкам, чем сторонние компании", - утверждает комиссия.​

Банк "ВТБ Капитал" на 94% принадлежит одноименному холдингу, который, в свою очередь, на 100% принадлежит банку ВТБ, отмечается в сообщении.

Комиссия учла, что банк ВТБ и "ВТБ Капитал" сотрудничали с ней во время расследования.