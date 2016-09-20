Американскую EY оштрафовали на $9,3 миллиона за близкие отношения с клиентами

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала американскую аудиторскую компанию Ernst & Young (EY) на $9,3 млн за то, что двое ее сотрудников вступили в романтические отношения с представителями компаний, аудит которых проводила EY, сообщает RNS cо ссылкой на Financial Times.

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По данным издания, SEC оштрафовала EY за нарушения по двум эпизодам. В первом — у старшего аудитора команды EY по проведению финансовой ревизии публичной компании из Нью-Йорка сложились «слишком близкие» дружественные отношения с финансовым директором проверяемой компании, еще он потратил $100 тыс. на корпоративные развлечения.

Во втором случае другой аудитор из аудиторской команды EY, проводя финансовую ревизию публичной компании, вступил в романтические отношения с главным бухгалтером проверяемой компании. По мнению SEC, в EY знали о нарушениях, однако ничего не предприняли для их устранения.

Представитель EY сообщил изданию, что данные сотрудники более не работают в компании.