Покупкой ОПЗ интересуются 4 инвестора – глава Фонда госимущества

Покупкой 99,6% акций крупного химического предприятия Одесского припортового завода (ОПЗ) интересуются 4 инвестора, написал на своей странице в Facebook глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус.

Ранее в июле конкурс по продаже ОПЗ со стартовой ценой 13,175 миллиарда гривень (около 520 миллионов долларов) был сорван из-за отсутствия заявок инвесторов.

"На сегодняшний день есть, как минимум, четыре потенциальных участника аукциона по продаже ОПЗ", - сообщил он.

По словам Билоуса, количество участников может увеличиться при невысокой стартовой цене. При этом много конкурирующих инвесторов на аукционе поспособствуют высокой конечной цене продажи предприятия.

"Поэтому я убежден, что при нормальной конкуренции конечная цена будет достойной", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поддержал предложенные Фондом государственного имущества Украины изменения методики оценки, внедрение которых позволяет снизить стартовую цену Одесского припортового завода для повторной приватизации.

Билоус отметил, что стартовую цену Одесского припортового завода на повторной приватизации, которая должна состояться в конце октября – начале ноября, нужно снизить до 150 миллионов долларов с учетом большой задолженности предприятия и для привлечения большего круга покупателей.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.