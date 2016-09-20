Минфин одолжил на внутреннем рынке 827 миллионов гривень и $100 миллионов

Министерство финансов Украины на еженедельном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 20 сентября, привлекло в государственный бюджет 827,109 миллиона гривень и 100,143 миллиона долларов.

Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате размещения облигаций в национальной валюте сроком обращения 1 год со средневзвешенной доходностью 15,2% годовых на 19,973 миллиона гривень и сроком обращения 2 года со средневзвешенной доходностью 16% годовых на 807,136 миллиона гривень.

Валютные средства привлечены в результате размещения облигаций в долларах США сроком обращения 2 года со средневзвешенной доходностью 6,48% годовых.

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Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка Украины составляет 3,408 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в третьем квартале намерено провести 13 ОВГЗ-аукционов, на которых планируется размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, 2, 3 и 5 лет, а также валютных облигаций сроками обращения 1,5 и 2 года.

По состоянию на 20 сентября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 546,394 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 367,011 миллиарда гривень, или 67% их общего объема.