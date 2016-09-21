Microsoft выкупит с рынка 10% своих акций на $40 миллиардов и повысит дивиденды

Компания Microsoft анонсировала проведение обратного выкупа своих акций на общую сумму $40 млрд, что составляет 9,1% ее текущей рыночной капитализации, пишет "Коммерсант".

Компания также сообщила о повышении квартальных дивидендов до $0,39 на каждую акцию, что на 8% больше, чем дивиденды, выплаченные в предыдущем квартале.

Читайте такжеMicrosoft разместил облигации на $20 миллиардов для покупки соцсети LinkedInЭто уже второй выкуп акций Microsoft за последнее время. Текущая программа по выкупу, также на $40 млрд, закончится в декабре.

Крупный выкуп акций и повышение дивидендов эксперты объясняют значительными объемами свободных денежных средств, накопившихся на балансе компании. По состоянию на июнь запасы наличных составляли в Microsoft $113 млрд, что позволяет компании тратить средства на выкуп своих акций с рынка и поощрение своих акционеров.