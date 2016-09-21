Фонд госимущества передаст часть помещений НБУ в регионах в аренду

Фонд государственного имущества Украины передаст в аренду освободившиеся помещения Национального банка в пяти регионах Украины, сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, Государственной казначейской службе Украины в аренду будут переданы помещения НБУ в Тернополе и в Ивано-Франковске, региональному отделению ФГИУ в Донецкой области и региональному отделению ФГИУ в Харьковской области - помещения НБУ в Харькове, Национальному антикоррупционному бюро Украины – помещения во Львове, Главному управлению юстиции – помещения в Хмельницкой области.

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"Эти государственные учреждения обратились к центральному банку с просьбой рассмотреть возможность передачи в аренду части помещений регулятора, и мы пошли им навстречу. Национальный банк планирует сконцентрировать свою деятельность в центральном аппарате в Киеве. Общий объем высвобождаемой площади зданий Национального банка в регионах при проведении организационной трансформации составляет около 22 тыс. кв. м, из них ориентировочно 15 тыс. кв. м. мы готовы передать в аренду ", - отметил директор департамента обеспечения деятельности Национального банка Ярослав Ильницкий.

Как сообщал УНИАН, большинство функций территориальных управлений Национального банка Украины было централизовано и сосредоточено в центральном аппарате в Киеве в конце прошлого года.