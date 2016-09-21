S&P не планирует в течение двух лет менять "мусорный" рейтинг России - СМИ

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings вряд ли повысит суверенный рейтинг РФ в течение одного-двух лет, передает РИА Новости со ссылкой на старшего управляющего Standard & Poor`s по направлению суверенных и международных рейтингов Кристиана Эстерса.

"Вряд ли поднимем в течение одного-двух лет, — сказал Эстерс. — В основном санкции являются камнем преткновения. Но при этом РФ нужно сбалансировать экономику внутри страны, обеспечить более высокий уровень конкуренции, снизить зависимость от экспорта нефти".

Читайте такжеJPMorgan ухудшил прогноз сокращения ВВП РоссииS&P 16 сентября подтвердило суверенные кредитные рейтинги РФ, улучшив прогноз по ним до стабильного с негативного. Долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте остался на уровне "ВВ+", то есть на верхней ступени так называемой "спекулятивной" категории. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне "В". Долгосрочный рейтинг в национальной валюте остался на отметке "ВВВ-", краткосрочный рейтинг в нацвалюте подтвержден на уровне "А-3". Одновременно с этим S&P подтвердило долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне "ruAAA".