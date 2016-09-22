Фонд госимущества просит Кабмин помочь ОПЗ с газом для запуска завода перед приватизацией

Фонд государственного имущества вынес на рассмотрение Кабинета министров Украины вопрос предоставления Одесскому припортовому заводу приференциальных условия поставки газа для запуска предприятия с 1 октября для последующей приватизации.

Об этом глава ФГИ Игорь Билоус сообщил журналистам перед заседанием правительства в среду.

"У нас сегодня есть задолженность перед "Укртрансгазом" и перед НАК ("Нафтогаз Украины" - УНИАН), при действующих условиях не могут подавать нам газ. Мы просим предоставить нам нестандартные условия в период с 1 октября до 31 декабря в объеме 300 миллионов кубометров из расчета половины мощности завода для того, чтобы мы запустили завод, рассчитались с маленькими текущими долгами и запустили его (ОПЗ - УНИАН) до холодов. Не дай Бог, мы будем стоять во время холодов - это будут большие технические проблемы. Дадим возможность инвесторам завершить технические анализы, чтобы люди видели работающие заводы", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее Билоус заявлял, что неработающий Одесский припортовый завод, остановивший свою деятельность в начале августа из-за отсутствия поставок газа, получает около 7-9 миллионов гривень убытков ежемесячно.

На данный момент Одесский припортовый завод имеет долг перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа в размере 193 миллионов долларов, штрафные санкции по этому долгу согласно Стокгольмскому арбитражу составляют около 58 миллионов долларов, другие задолженности внутри страны - 840 миллионов гривень, или около 32 миллионов долларов.

В августе завод остановил свою работу. Это произошло после того, как "Укртрансгаз" сообщил ОПЗ об отсутствии подтверждённой заявки на прокачку газа со стороны компании-поставщика для нужд клиента на прошлый месяц.

По мнению Билоуса, для полноценной работы предприятия необходимо 100 миллионов долларов оборотных средств.

Билоус отметил, что стартовую цену Одесского припортового завода на повторной приватизации, которая должна состояться в начале ноября, нужно снизить до 150 миллионов долларов с учетом большой задолженности и для привлечения большего круга покупателей. При этом на несостоявшемся аукционе в июле из-за отсутствия заявок инвесторов стартовая цена составляла в эквиваленте 520 миллионов долларов.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.