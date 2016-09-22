На следующем заседании правительства будет рассмотрена стартовая цена ОПЗ

Фонд государственного имущества вынесет на следующее заседание правительства решение о стартовой цене Одесского припортового завода для проведения приватизационного аукциона в начале ноября.

Об этом глава ФГИ Игорь Билоус сообщил журналистам перед заседанием правительства в среду.

"Я думаю, что на следующее заседания Кабмина мы уже можем вынести решение о стартовой цене (ОПЗ - УНИАН) и дополнительных условий. Дополнительные условия будут в части цены, в части банковской гарантии", - сказал он.

По словам Билоуса, инвесторы ожидают официального решения правительства для подготовки к участию в приватизационном аукционе.

"Инвесторы верят официальным решениям правительства", - подчеркнул глава ФГИ.

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Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества вынес на рассмотрение Кабинета министров Украины вопрос предоставления Одесскому припортовому заводу приференциальных условий поставки 300 миллионов кубометров газа для запуска предприятия с 1 октября для последующей приватизации.

Ранее Билоус заявлял, что неработающий Одесский припортовый завод, остановивший свою деятельность в начале августа из-за отсутствия поставок газа, получает около 7-9 миллионов гривень убытков ежемесячно.

На данный момент Одесский припортовый завод имеет долг перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа в размере 193 миллионов долларов, штрафные санкции по этому долгу, согласно Стокгольмскому арбитражу, составляют около 58 миллионов долларов, другие задолженности внутри страны - 840 миллионов гривень, или около 32 миллионов долларов.

В августе завод остановил свою работу. Это произошло после того, как "Укртрансгаз" сообщил ОПЗ об отсутствии подтверждённой заявки на прокачку газа со стороны компании-поставщика для нужд клиента на прошлый месяц.

По мнению Билоуса, для полноценной работы предприятия необходимо 100 млн долл. оборотных средств.

Билоус отметил, что стартовую цену Одесского припортового завода на повторной приватизации, которая должна состояться в начале ноября, нужно снизить до 150 миллионов долларов с учетом большой задолженности и для привлечения большего круга покупателей. При этом на несостоявшемся аукционе в июле из-за отсутствия заявок инвесторов стартовая цена составляла в эквиваленте 520 миллионов долларов.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.