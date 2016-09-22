Нацбанк запретил операции со своими депозитными сертификатами на бирже

Национальный банк изменил порядок проведения операций со своими депозитными сертификатами, исключив возможность проведения операций с ними посредством участия в торгах на бирже.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №387, вступающее в силу завтра, 23 сентября.

Как отмечается в сообщении, регулятор принял такое решение с учетом рекомендаций Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, поскольку депозитные сертификаты НБУ являются одним из стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы и долговым обязательством центрального банка, и при этом не относятся к ценным бумагам или финансовым инструментам.

По оценкам НБУ, это решение не будет иметь негативных последствий для инвестиционных возможностей банков, поскольку с начала года их заинтересованность в биржевой торговле депозитными сертификатами существенно ослабла ввиду постепенного снижения учетной ставки. Так, если в январе-мае банки заключили 112 биржевых сделок на общую сумму 11,2 млрд грн, то с июня ни одной биржевой сделки не было.

При этом регулятор отметил, что у банков остается возможность заключать сделки с депозитными сертификатами НБУ на внебиржевом рынке, что более распространено, чем сделки на биржевом рынке.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение с 16 сентября снизить учетную ставку на 0,5 п.п., или до 15% годовых, при этом регулятор снижает учетную ставку пятый месяц подряд.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Национальный банк Украины прогнозирует потребительскую инфляцию в Украине по итогам 2016 года на уровне 12% плюс/минус 3 п.п.