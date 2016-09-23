Профучастники фондового рынка с начала года уплатили более 900 тысяч штрафов

Профессиональные участники фондового рынка и эмитенты с начала года уплатили в государственный бюджет 172 штрафа на общую сумму 907 тыс. грн за выявленные центральным аппаратом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку правонарушения на рынке капитала.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Всего по состоянию на 16 сентября центральный аппарат комиссии оштрафовал профучастников на общую сумму 6,5 млн грн по 419 рассмотренным делам.

Как сообщал УНИАН, центральный аппарат и региональные управления Нацкомиссии по ценным бумагам в 2015 году оштрафовали участников рынка капитала на 55,7 млн грн в результате рассмотрения 4731 дела. Всего было уплачено 2,75 млн грн штрафов, или 5,3%.