Профучастники фондового рынка с начала года уплатили более 900 тысяч штрафов
Всего по состоянию на 16 сентября центральный аппарат комиссии оштрафовал профучастников на общую сумму 6,5 млн грн по 419 рассмотренным делам.
Профессиональные участники фондового рынка и эмитенты с начала года уплатили в государственный бюджет 172 штрафа на общую сумму 907 тыс. грн за выявленные центральным аппаратом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку правонарушения на рынке капитала.
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Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Всего по состоянию на 16 сентября центральный аппарат комиссии оштрафовал профучастников на общую сумму 6,5 млн грн по 419 рассмотренным делам.
Как сообщал УНИАН, центральный аппарат и региональные управления Нацкомиссии по ценным бумагам в 2015 году оштрафовали участников рынка капитала на 55,7 млн грн в результате рассмотрения 4731 дела. Всего было уплачено 2,75 млн грн штрафов, или 5,3%.