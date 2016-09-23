НБУ отозвал валютную лицензию у торговца ценными бумагами "Пиоглобал Капитал"

Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у компании-торговца ценными бумагами «Пиоглобал Капитал».

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«Согласно распоряжению Национального банка Украины от 22 сентября №3756-р генеральная лицензия от 25 декабря 2015 года №178 на осуществление ООО «Пиоглобал Капитал» валютных операций отозвана», - сообщается на сайте НБУ.

Причины отзыва лицензии регулятор не приводит.

Справка УНИАН. Торговец ценными бумагами «Пиоглобал Капитал» (до ноября 2013 года - «СитиБрок») является профессиональным участником фондового рынка Украины с 2005 года. Компания специализируется на предоставлении брокерских услуг корпоративным и частным клиентам на организованном и внебиржевом рынке ценных бумаг. Осуществляет операции с акциями, облигациями предприятий, муниципальными облигациями, ОВГЗ, инвестиционными сертификатами, форвардными контрактами и другими разрешенными действующим законодательством инструментами.