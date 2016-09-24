Moody's снизило кредитный рейтинг Турции до спекулятивного уровня

Об этом объявило рейтинговое агентство Moody's пятницу, 23 сентября, передает РБК.

Агентство назвало два основных фактора, которые привели к снижению рейтинга. Во-первых, повышение рисков, связанных с необходимостью увеличения внешних заимствований; во вторых, ослабление показателей, которые ранее поддерживали кредитный рейтинг, таких как экономический рост и устойчивость институтов.

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О пересмотре рейтинга Турции, который тогда находился на уровне Baa3, агентство объявило в июле 2016 года после того, как в стране произошла попытка военного переворота. Moody's тогда заявило о необходимости пересчитать риски, чтобы оценить последствия неудавшейся попытки военного переворота для экономики Турции в среднесрочной перспективе.

Эксперты агентства отмечали, потенциально попытка госпереворота может оказать значительное негативное влияние на экономическую ситуацию в стране.

Ранее УНИАН сообщал, что Moody's сохранило суверенный кредитный рейтинг Турции в списке на пересмотр с возможным понижением.