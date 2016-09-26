Акции Deutsche Bank упали до 24-летнего минимума

Стоимость акций крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank в понедельник упала до минимальной отметки с 1992 года, сообщает Прайм со ссылкой данные торгов.

"По состоянию на 11:53 стоимость акций Deutsche Bank опускалась на 6,05%, до 10,72 евро за бумагу. При этом ранее она достигала минимальной отметки с 1992 года в 10,63 евро за акцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник мировые фондовые площадки, европейские в том числе, корректируются после ралли накануне. На этом фоне инвесторы вспомнили о проблемах Deutsche Bank. Они опасаются, что показатель буферного капитала банка серьезно ухудшится из-за значительных юридических расходов.

Читайте такжеMoody's понизило рейтинги немецкого Deutsche Bank

"В середине сентября министерство юстиции США предложило Deutsche Bank заплатить 14 миллиардов долларов, чтобы прекратить расследование о нарушениях при торговле ипотечными бумагами, ставшими, по мнению американских властей, одной из причин мирового финансового кризиса в 2008 году", - отмечает издание.

Представители Deutsche Bank позднее подтвердили выдвинутые условия, отметив, что банку было предложено сделать ответное предложение. Пока финансовое учреждение не планирует заключать соглашение по урегулированию исков на данную сумму. Юристы Deutsche Bank полагают, что сумма сделки может составить 2-3 миллиарда долларов.

Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года. Чистый убыток за 2015 год составил 6,772 миллиарда евро против прибыли годом ранее на уровне 1,691 миллиарда евро. Это первый годовой убыток банка с 2008 года.