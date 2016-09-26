Фонд госимущества планирует в ноябре продать две гидроэлектростанции

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) намерен в ноябре провести аукционы по продаже Константиновской и неработающей Мигеевской гидроэлектростанций (обе - Николаевская обл.) с начальной ценой 13,8 млн грн и 10,9 млн грн соответственно.

Читайте такжеПриватизация принесла бюджету всего 60 миллионов от ожидаемых 17 миллиардов на конец года

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

«Кабинет министров согласовал условия и цену продажи Мигеевской и Константиновской гидроэлектростанций на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона», - говорится в сообщении.

Также в фонде отметили, что, согласно условиям приватизации, инвестор должен будет возобновить деятельность Мигеевской ГЭС. Также покупатели, которые купят электростанции, должны будут сохранить профиль деятельности предприятий и придерживаться экологической безопасности.

Читайте такжеТри года подряд одна цифра: Кабмин ожидает в 2017 году получить от приватизации 17 миллиардов

«В ближайшее время Фонд госимущества проведет заседание конкурсной комиссии и утвердит дату публикации объявления (в официальном издании «Ведомости приватизации» - УНИАН), а также фиксированные условия конкурса», - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Кабинет министров обнародовал перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах, включающий более 10 морских и речных торговых портов, порядка 20 шахт, более 10 энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний.

В данный список вошли, в частности, единые имущественные комплексы Константиновской, Первомайской, Мигеевской гидроэлектростанций.

Мигеевская и Константиновская ГЭС входят в состав структуры энергоснабжения «Николаевоблэнерго», 70% акций которой Фонд госимущества намерен выставить на продажу этой осенью.