Prozorro планирует проводить аукционы по продаже объектов малой приватизации

Команда системы электронных государственных закупок Prozorro планирует реализовать возможность проведения аукционов по продаже объектов малой приватизации.

Об этом сообщил проектный менеджер Prozorro Алексей Соболев на своей странице в Facebook.

"Продолжаем процесс расширения на другие государственные органы. На этой неделе обсуждали несколько новых направлений: прозрачные аукционы для малой приватизации (нужно продать несколько тысяч небольших государственных предприятий), аренда государственного имущества, реализация непрофильного имущества. Для определенных процедур придется менять закон, другие процедуры могут быть изменены путем постановлений Кабмина или Фонда госимущества", - написал он.

По словам Соболева, необходимые законодательные изменения уже находятся в процессе разработки.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли планирует до конца 2016 года реализовать пилотный проект продажи имущества государственных предприятий, включая списанные и непрофильные активы, через систему Prozorro.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял 14 заявок на аккредитацию протестированных электронных площадок, на которых будут проводиться торги по продаже активов неплатежеспособных банков балансовой стоимостью 440 миллиардов гривень по принципу системы электронных государственных закупок Prozorro.

Фонд госимущества в 2016 году планирует выставить на приватизацию 450 объектов государственной собственности, из которых 20 являются крупными предприятиями, 50 – средние компании, 380 – объекты малой приватизации.