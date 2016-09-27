Компания Walt Disney изучает возможность покупки Twitter

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Дождь.

Компания Salesforce также готовит предложение для Twitter, разрабатывая его вместе с Bank of America, сообщили источники.

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Twitter, в свою очередь, узнав о готовящихся предложениях, начал оценивать потенциальную продажу. Bloomberg отмечает, что Disney может помочь Twitter в будущем развитии в видео-стратегии.

Ранее сообщалось, что покупкой Twitter заинтересовались Google, Salesforce и другие компании. После того, как стало известно о возможной продаже Twitter, акции компании подорожали и продолжают расти.