Компания Walt Disney изучает возможность покупки Twitter
02:38, 27 сентября 2016Фондовый рынок
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Компания Walt Disney сотрудничает с финансовыми аналитиками над ценой, которую она может предложить для покупки компании Twitter.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Дождь.
Компания Salesforce также готовит предложение для Twitter, разрабатывая его вместе с Bank of America, сообщили источники.
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Twitter, в свою очередь, узнав о готовящихся предложениях, начал оценивать потенциальную продажу. Bloomberg отмечает, что Disney может помочь Twitter в будущем развитии в видео-стратегии.
Ранее сообщалось, что покупкой Twitter заинтересовались Google, Salesforce и другие компании. После того, как стало известно о возможной продаже Twitter, акции компании подорожали и продолжают расти.
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