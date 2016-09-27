Microsoft интересуется покупкой Twitter - СМИ

Американская корпорация Microsoft рассматривает возможность приобретения сервиса микроблогов Twitter Inc., сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Прайм.

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Ранее СМИ сообщали, что Twitter ведет переговоры о своей покупке с рядом заинтересованных компаний. Среди потенциальных покупателей назывались такие технологические гиганты как Google и Salesforce.com, а также один из мировых гигантов индустрии развлечений Walt Disney Co. Стоимость сделки по покупке Twitter может превысить 16 миллиардов долларов.

CNBC со ссылкой на источники также отмечает, что официально о сделке могут объявить в течение следующих 30-45 дней.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения - в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.