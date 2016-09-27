Объем торгов ценными бумагами на украинских биржах сократился на треть

Общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах за январь-август 2016 года снизился на 31,61% - до 148,6 млрд грн с 217,3 млрд грн за аналогичный период 2015 года, говорится в отчете Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Объем торгов государственными облигациями составил 129,3 млрд грн, или 87% от общей суммы контрактов, заключенных на биржах в январе-августе этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем торгов данными долговыми инструментами сократился на 35,1%.

Объем торгов акциями в отчетном периоде составил 1,28 млрд грн, что в 3,6 раза меньше, чем годом ранее.

Сумма контрактов по операциям с облигациями предприятий за 8 месяцев снизилась на 40,5% по сравнению с январем-августом 2015 года – до 5 млрд грн.

За январь-август комиссия зарегистрировала выпуски ценных бумаг на 60,68 млрд грн, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Объем зарегистрированных выпусков акций в январе-августе снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 42,82 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах за 2015 год снизился на 53,1% - до 290,8 млрд грн с 619,7 млрд грн в 2014 году.

За 2015 год комиссия зарегистрировала выпуски ценных бумаг на 155,8 млрд грн, что на 24% меньше, чем в 2014 году.

Объем зарегистрированных выпусков акций в прошлом году снизился на 10,9% по сравнению с 2014 годом – до 128,6 млрд грн.