Президент Петр Порошенко предложил израильским инвесторам принять участие в масштабной приватизации, которая будет проходить в Украине в 2016-2017 годах.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Израиля Реувеном Ривлиным сегодня в Киеве.

«Я предложил нашим израильским партнерам, инвесторам принять участие в масштабной приватизации, которая будет происходить в Украине в 2016-2017 годах, и мы услышали действительно высокую заинтересованность в этом направлении», - заявил Порошенко.

Ранее Порошенко анонсировал начало большой приватизации на октябрь этого года. По мнению главы государства, приватизация - это один из основных способов привлечения прямых иностранных инвестиций, на которые рассчитывает Украина.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Кабинет министров Украины обнародовал перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах, включающий более 10 морских и речных торговых портов, порядка 20 шахт, более 10 энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний, а также Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), завод «Электротяжмаш», Одесский припортовый завод, предприятие «Сумыхимпром» и госпредприятие «Турбоатом».