Фонд госимущества упростил порядок передачи министерствами объектов для приватизации

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) разработал упрощенный порядок передачи ему от министерств и ведомств госпредприятий для приватизации, сообщил на своей странице в Facebook глава фонда Игорь Билоус.

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«Чтобы ускорить процесс и чтобы ни у кого даже мысли не возникло, что министерства могут саботировать выполнение постановления Кабинета министров, мы уменьшили пакет документов, который органы управления должны подготовить для передачи объекта на приватизацию», - написал он.

Билоус отметил, что за последние 12 месяцев в фонд для приватизации министерства передали всего 32 предприятия из 253.

«Министерство экономического развития и торговли из 82, которые должно было передать, передало только 4, Минагропрод из 73 – 10, Минэнергоугля из 38 – 8, Мининфраструктуры из 15 – 9. Остальные – ноль», - сообщил он.

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По мнению главы фонда, упрощенный порядок может ускорить приватизационный процесс.

Как отметила пресс-служба фонда, разработанный ФГИУ документ должен быть согласован заинтересованными министерствами и ведомствами и после этого утвержден правительством.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году из всех предприятий, находящихся в приватизационном списке, в ведомство фонда было переведено всего 12%, а с 2005 года - 6%.

Билоус отмечал, что сотрудники министерств саботируют передачу государственных компаний в ФГИУ для приватизации, что существенно тормозит процесс продажи госсобственности.