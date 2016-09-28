Нацкомиссия проверит законность вывода из коммунальной собственности 12,7% акций "Киевэнерго"

Суд разрешил специалистам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку провести проверку документации «Киевэнерго» для определения законности вывода 12,73% акций компании из коммунальной собственности территориальной громады Киева.

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Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 15 сентября 2016 года, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины.

«Ходатайство следователей прокуратуры Киева о проведении внеплановой выездной ревизии - удовлетворить. Разрешить назначение внеплановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности «Киевэнерго» на предмет корпоративного управления и проведения операций по размещению и обращению ценных бумаг в части законности передачи 12,73% акций «Киевэнерго», которые принадлежали территориальной громаде Киева», - говорится в тексте документа.

Согласно сообщению, суд поручил проведение проверки специалистам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В определении суда приведена позиция прокуратуры Киева, согласно которой следователи считают, что пакет акций «Киевэнерго» был бесплатно отчужден у громады Киева, в результате чего были нанесены убытки в размере 250 млн грн.

«С 2007 по 2012 года данный пакет акций «Киевэнерго» в размере 12,73% путем неоднократных отчуждений, в том числе с участием предприятий-нерезидентов, был передан в группу ДТЭК - компаниям «ДТЭК» и DTEK Holdings Limited (входят в структуру холдинга «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова - УНИАН)… Должностными лицами предприятий «Компания Киевэнергохолдинг» и «Киевские энергосистемы» пакет акций «Киевэнерго» был безвозмездно отчужден из собственности территориальной громады города, нанеся таким образом ущерб в размере 250 млн грн», - сообщается в определении суда.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" обеспечивает потребителей Киева электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

"Киевэнерго" имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала - "Энергосервис" и мусоросжигательный завод "Энергия". Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежат энергохолдингу украинского миллиардера Рината Ахметова ДТЭК, а 25% - Фонду государственного имущества.