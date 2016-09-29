Минэкономразвития нашло 300 госпредприятий, "о которых никто не знал"

Министерство экономического развития и торговли Украины в результате инвентаризации выявило 300 предприятий, которые ранее не фигурировали в перечне государственных компаний.

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Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на пресс-конференции по реформе госпредприятий.

«Начали системно разбираться с украинскими госпредприятиями. Сейчас Министерство экономики завершает полную инвентаризацию государственных предприятий, и в результате этой инвентаризации мы нашли еще 300 государственных компаний, о которых никто не знал», - сказала она.

По словам Ковалив, перечень украинских госактивов расширился до приблизительно 3800 предприятий.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в 2016 году планирует выставить на приватизацию 450 объектов государственной собственности, из которых 20 являются крупными предприятиями, 50 – средние компании, 380 – объекты малой приватизации.

Главным объектом для приватизации в этом году является 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода. При этом запланированный на 26 июля конкурс по продаже госпакета акций предприятия с начальной ценой в 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.) не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов. В фонде сообщили, что повторный конкурс может состояться в конце октября-начале ноября этого года, а начальная цена объекта может снизиться до 150 млн долл.

В 2017 году Кабмин планирует выставить на продажу крупные аграрные предприятия «Аграрный фонд», «Артемсоль», "Укрспирт", Государственную продовольственно-зерновую корпорацию. Также в следующем году правительство планирует приватизировать "Турбоатом", Объединенную горно-химическую компанию, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Электротяжмаш", «Укрбуд".

Кабинет министров Украины сохранил прогнозный показатель поступлений в бюджет 2017 года от продажи государственного имущества на уровне данного показателя в 2016 году – 17,1 млрд грн.