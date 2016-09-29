Высший хозсуд оставил в силе решение о возврате Украине принадлежавшего россиянам ЗАлКа

Высший хозяйственный суд Украины 27 сентября оставил в силе решение по возвращению государству контрольного пакет акций - 68,01% единственного в Украине производителя первичного алюминия - Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК), сообщила пресс-служба прокуратуры.

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Согласно сообщению, в феврале 2001 года между Фондом госимущества Украины и компанией «АвтоВАЗ-Инвест» был заключен договор купли-продажи пакета акций Запорожского алюминиевого комбината, по условиям которого, кроме обязательства покупателя уплатить цену пакета акций, также предполагалось обязательное погашение им долгов приватизированного предприятия, а именно - долгосрочных обязательств общества перед Государственным экспортно-импортным банком Украины по кредитному соглашению на сумму более 75 млн долл.

«В то же время покупатели контрольного пакета акций ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» - ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест» (Российская Федерация) и компания VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кипр) избегали выполнения инвестиционных обязательств перед государством по погашению задолженности общества по вышеуказанному кредитному договору», - отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления Генеральной прокуратурой Украины соответствующего иска, который был удовлетворен.

«В то же время, не оставляя попыток оставить в своей собственности контрольный пакет акций «ЗАлК», ответчик обратился в суд о пересмотре решения Хозяйственного суда Киева по вновь открывшимся обстоятельствам, - отмечает пресс-служба. - Высший хозяйственный суд Украины, согласившись с доводами Генеральной прокуратуры Украины о безосновательности указанного заявления, 27 сентября оставил в силе решение судов о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» стоимостью по договору более 380 млн грн и возвращении их в собственность государства»

Как сообщал УНИАН, 10 июня 2015 года Генпрокуратура через суд вернула государству контрольный пакет акций – 68,01% Запорожского алюминиевого комбината.

Судебные тяжбы вокруг комбината длятся с 2012 года. Из-за плачевного состояния предприятия и невыполнения компанией «РУСАЛ» инвестиционных обязательств Хозяйственный суд Киева 22 марта 2012 года принял решение о возвращении в госсобственность Украины 68% акций ЗАлКа, которые принадлежали российской компании "РУСАЛ". Такое же решение принял Киевский апелляционный хозяйственный суд, однако "РУСАЛ" опротестовал его в кассационном порядке.

В октябре 2014 года Высший хозяйственный суд Украины вернул в государственную собственность 68% акций комбината. 11 марта 2015 года Верховный суд Украины подтвердил законность требований Генеральной прокуратуры о возвращении государству 68% акций Запорожского алюминиевого комбината.