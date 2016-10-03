"Украинский банк реконструкции и развития" повторно выставят на продажу 30 ноября

12:12, 03 октября 2016
Фондовый рынок
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Для участия в конкурсе инвестор должен уплатить задаток в размере 8,3 миллиона гривень и подать заявку до 24 ноября.

Фото УНИАН

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 30 ноября проведет повторный аукцион по приватизации 99,99% акций "Украинского банка реконструкции и развития" (УБРР) с начальной ценой 82,8 миллиона гривень, которая на 29,8% ниже номинальной стоимости пакета акций, говорится в официальном издании фонда "Ведомости приватизации".

При этом аналогичный конкурс в апреле с начальной ценой 118,9 миллиона гривень не состоялся из-за отсутствия покупателей.

Согласно условиям приватизации, покупатель должен будет сохранить профиль деятельности банка в течение 5 лет, не увольнять сотрудников в течение полугода, привести уставной капитал банка в соответствие с законодательством.

Кроме того, покупатель должен будет обеспечить обращение УБРР в Национальный банк Украины о досрочном погашении "Укргазбанку" субординированного долга в размере 28 миллионов гривень и процентов по нему.

Для участия в конкурсе инвестор должен, в частности, уплатить задаток в размере 8,3 миллиона гривень и подать заявку до 24 ноября.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в августе прошлого года передало Фонду госимущества пакет акций находящегося в его собственности "Украинского банка реконструкции и развития" в рамках решения Кабинета министров о продаже банка.

Фонд госимущества анонсировал проведение аукциона по продаже акций "Украинского банка реконструкции и развития" с начальной ценой 118,9 миллиона гривень 22 апреля 2016 года в Киеве, но он не состоялся из-за отсутствия покупателей.

"Украинский банк реконструкции и развития" создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. Банк относится к небольшим финучреждениям по объему активов. Банк по итогам 2015 года получил 570 тысяч гривень чистой прибыли против 18,332 миллиона гривень чистого убытка годом ранее.

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