Основной фондовый индекс Великобритании поднялся до максимума за 1,5 года

Основной фондовый индекс Великобритании FTSE 100 в ходе торгов 4 октября вырос на 1,6% до 7094 пунктов. Таким образом, биржевой показатель поднялся до уровней начала апреля 2015 года, то есть до максимума за полтора года.

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Ранее 4 октября FTSE 100 превысил отметку в 7000 пунктов, что произошло впервые с июня прошлого года.

Рост индекса произошел на фоне ослабления фунта стерлингов, который продолжает дешеветь после заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о сроках выхода страны из Евросоюза, передает Slon.ru.

К середине торгов 4 октября курс фунта к доллару США обновил минимум с 1985 года, опустившись до $1,2748. На предыдущих торгах британская валюта торговалась на уровне $1,2836. Для сравнения, в конце июня перед референдумом, на котором почти 52% британцев проголосовали за выход страны из состава ЕС (Brexit), курс фунта достигал $1,49.