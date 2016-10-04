МВФ рекомендует Украине расширить инспекционные полномочия Нацкомиссии по ценным бумагам

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Украине предоставить право Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) проводить аудиторскую проверку компаний, иметь доступ к банковской тайне юридических и физических лиц для расследования нарушений на рынке капитала. Об этом говорится в официальном отчете МВФ.

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«Мы увидели серьезные проблемы, с которыми сталкивается НКЦБФР. Эти проблемы включают выдачу и торговлю фиктивными ценными бумагами и недостаточные полномочия для проведения эффективного надзора», - говорится в отчете.

Также в Фонде отметили, что Нацкомиссия по ценным бумагам должна иметь доступ к более крупным и стабильным источникам финансирования. В свою очередь, регулятор сейчас имеет только бюджетное финансирование.

В отчете МВФ сказано, что недостаток полномочий мешает комиссии сотрудничать с иностранными регуляторами рынка капитала и получать помощь от них.

В то же время, кроме расширения полномочий, МВФ рекомендует усилить ответственность членов и сотрудников НКЦБФР (в том числе уволившихся) за разглашение конфиденциальной информации вплоть до открытия административных и уголовных дел.

Как сообщал УНИАН, в опубликованном в июле отчете миссии технической помощи МВФ эксперты Фонда отметили, что украинская нормативно-правовая база по вопросам борьбы со злоупотреблениями на рынке ценных бумаг и раскрытия информации эмитентами имеет существенные пробелы.

В МВФ отметили, что для решения этих проблем необходимо привести украинское законодательство в соответствие с международными стандартами для обеспечения НКЦБФР достаточными средствами, с помощью которых она сможет требовать от эмитентов более широкого раскрытия информации и будет более эффективно бороться со злоупотреблениями на рынке.