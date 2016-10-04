Кабмин решил проверить выполнение договора купли-продажи "Укртелекома" Ахметова

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 5 октября, намерен создать межведомственную рабочую группу по вопросам выполнения договора купли-продажи пакета акций телекоммуникационного холдинга «Укртелеком» - крупнейшего в Украине оператора фиксированной связи, контрольный пакет акций которого принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

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Об этом говорится в повестке дня работы правительства, опубликованной на Правительственном портале. Детали решения не приводится, докладчиком по этому вопросу определен глава Фонда госимущества Игорь Билоус.

Ранее в правительстве анонсировали представление изменений в Налоговый кодекс, которые также должны быть одобрены 5 октября и затем отправлены на рассмотрение в парламент.

Как сообщал УНИАН, крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» в январе-марте 2016 года получил около 100 млн грн чистой прибыли против 165,5 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2015 года.

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в Интернет (более 1,6 млн пользователей).

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).