Минфин не смог одолжить деньги на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины на еженедельном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 4 октября, не привлекло средства в государственный бюджет.

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Как сообщается на сайте министерства, в ходе аукциона планировалось размещение гривневых облигаций сроками обращения 6 и 9 месяцев, а также 1 год и 5 лет, однако единственная заявка инвестора на приобретение 5-летних облигаций осталась без удовлетворения.

Как сообщал УНИАН, Минфин в четвертом квартале текущего года планирует размещение гривневых облигаций сроками обращения 6, 9 и 12 месяцев, 2, 3 и 5 лет, а также валютных облигаций сроком обращения 2 года.

По состоянию на 4 октября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 553,022 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 367,007 млрд грн, или 66% их общего объема.