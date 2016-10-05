Фонд гарантирования провел первый аукцион с использованием "ProZorro.Продажи"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел первый публичный тестовый аукцион в рамках реализации пилотного проекта новой системы продажи активов ликвидируемых банков "ProZorro.Продажи".

Как сообщила пресс-служба фонда, демонстрация возможностей системы проведена на прототипе реального актива – здания на балансе ликвидируемого "Брокбизнесбанка". В ходе аукциона была полностью протестирована процедура продажи актива от регистрации лота до торгов в режиме онлайн, определен победитель и загружен договор о продаже.

"Сегодня нам важно было продемонстрировать главные принципы работы системы, ее удобство и простоту в использовании. Мы также успешно испытали ее функционирование, и можно уверенно говорить, что мы готовы к полноценному запуску", - прокомментировал итоги аукциона руководитель проекта "ProZorro.Продажи" Алексей Соболев.

По информации фонда, пользователи имеют возможность выбрать любую площадку и увидеть все аукционы в системе, что исключает манипуляции с проведением торгов. Система также создает основу для мониторинга продаж общественными активистами.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и общественная организация Transparency International Украина в начале сентября подписали официальный договор о взаимодействии по реализации пилотного проекта по продаже активов неплатежеспособных банков на принципах электронной системы публичных закупок Prozorro.

В июне Национальный банк Украины, Министерство экономического развития и торговли, Фонд гарантирования вкладов физлиц и Transparency International Украина подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу построения в нашей стране прозрачной и эффективной системы реализации активов неплатежеспособных банков и банков, которые ликвидируются.

Балансовая стоимость активов неплатежеспособных банков в управлении Фонда гарантирования вкладов составляет порядка 440 миллиардов гривень. Фонд планирует выручить от продажи активов этих банков в текущем году 7,5 миллиарда гривень.