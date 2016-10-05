Недолюстрованная судья Морщагина хочет "отжать" ОНПЗ в пользу Курченко

Об этом сообщают Факты.ICTV.

Патриоты уверены, что в Одесском апелляционном суде не заинтересованы в выходе НПЗ из-под контроля ставленника “семьи”, учитывая, что уже есть одно скандальное решение Хозяйственного суда о признании долга Одесского НПЗ перед оффшорными компаниями Сергея Курченко.

"18 августа судья областного суда своим решением включил в реестр денежных требований кредиторов НПЗ долг предприятия перед двумя кипрскими оффшорами в размере 14,5 млрд грн. Одесские правозащитники считают, что данные долги являются фиктивными, а за оффшорами стоит руководитель теневого бизнеса “семьи” Януковича Сергей Курченко", – отмечает издание "Думская".

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Срыв заседания – это возможность помешать “отжиму” стратегического государственного предприятия, поскольку Одесским апелляционным судом “рулят” одесско-донецкие карманные судьи семьи Януковича.

"Дело в том, что председатель суда апелляционной инстанции Наталия Станиславовна Морщагина попала в Одессу по представлению известного карманного судьи Януковичей Татькова. Сегодня родной человек Морщагиной проживает в “молодой республике”, будучи горячим сторонником и финансистом “ДНР”. Таким образом, связь между Курченко и руководством суда понятна даже ребенку и позволяет “формировать правильные решения” из Москвы", – говорится на сайте ОРД о сущности данной судьи.

Было бы наивно полагать, что решения, которые принимаются в апелляционном суде, могут увидеть мир без согласования с Морщагиной. Именно она влияет на итоговое решение по делу Одесского нефтеперерабатывающего завода, поскольку коллегия судей, которая рассматривает его, находится в прямом подчинении ей, как руководителю апелляционного суда.

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Одесские патриоты считают, что рассмотрение дела Одесского нефтеперерабатывающего завода вообще следует прекратить, поскольку уже начато расследование относительно скандального решения, принятого Хозяйственным судом. Инициировал расследование депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Проводят его сотрудники СБУ и областной прокуратуры.

Мнение патриотов поддерживает депутат городского совета от блока Петра Порошенко Лилия Леонидова, которая также уверена, что апелляционный суд должен приостановить рассмотрение дела, поскольку уже открыто уголовное производство.